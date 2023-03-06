Наряды для девочек играют важную роль. Образы не только формируют наш стиль, они есть определенными предсказателями нашего настроения и характера.
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В этом году весна богата трендовыми вещами, поэтому советуем присмотреться к вещам, которыми можно освежить гардероб и добавить изюм своим аутфитам.
Украинская стилистка, ведущая свой блог в инстаграмме, собрала лучшие позиции среди нарядов, которые имеют большую комбинаторику и легко могут быть базовыми элементами.
Топ-9 вещей на весну 2023
Короткое пальто
Эта вещь не сейчас популярна, поскольку пальто в длине меди или макси особенно актуально, впрочем короткое пальто не является антитрендом, поэтому вы смело можете внедрять его в свои образы.
Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram
Клетчатая рубашка
Рубашки в клеточку размера оверсайза возвращаются в моду. Их можно носить под белые базовые футболки и майки, а можно создавать интересный образ, заправляя их на теле поверх джинсов.
Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram
Асимметричные юбки
Дизайнеры для весенне-летнего сезона представили немало асимметричных вещей, среди которых платья и юбки. Обратите внимание на последний наряд, который станет интересной изюминкой в вашем образе.
Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram
Верхняя одежда в винтажном стиле
Мода на потертые кожаные куртки или жакеты возвращается. Сочетайте эту вещь с брюками, джинсами или платьями.
Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram
Объемные джинсы
Широкие и мешковатые джинсы – отличная вещь на весенний сезон. Вы сможете совмещать их с кедами, кроссовками и любимыми свитшотами.
Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram
Аккуратные лоферы или балетки
Лоферы на массивной подошве уже отжили своё, поэтому сейчас лучше остановить свой выбор на минималистических моделях. И не забывайте о лаконичных балетках, которые являются маст-хевом этого сезона.
Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram
Приталенные лонгсливы
Тонкие лонгсливы – идеальная вещь для создания базового аутфита. Можете приобрести к своему гардеробу наряды в базовых тонах, или сделать ставку на сочный цвет.
Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram
Джинсовая верхняя одежда
Total denim в этом сезоне очень популярен. Стилисты рекомендуют добавить в свой гардероб джинсовую рубашку, джинсовую куртку и даже денимовый корсет, который вы соедините с джинсами в тон.
Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram
Парные образы
Год назад бренд Gucci устроил поразительный показ. На подиум вышло 68 пар моделей-близнецов. Такие парные образы можете воплощать в реальность, и поверьте, вы будете выглядеть с подругой просто поразительно!
Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram