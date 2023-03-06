Наряды для девочек играют важную роль. Образы не только формируют наш стиль, они есть определенными предсказателями нашего настроения и характера.

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В этом году весна богата трендовыми вещами, поэтому советуем присмотреться к вещам, которыми можно освежить гардероб и добавить изюм своим аутфитам.

Украинская стилистка, ведущая свой блог в инстаграмме, собрала лучшие позиции среди нарядов, которые имеют большую комбинаторику и легко могут быть базовыми элементами.

Топ-9 вещей на весну 2023

Короткое пальто

Эта вещь не сейчас популярна, поскольку пальто в длине меди или макси особенно актуально, впрочем короткое пальто не является антитрендом, поэтому вы смело можете внедрять его в свои образы.

Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Клетчатая рубашка

Рубашки в клеточку размера оверсайза возвращаются в моду. Их можно носить под белые базовые футболки и майки, а можно создавать интересный образ, заправляя их на теле поверх джинсов.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Асимметричные юбки

Дизайнеры для весенне-летнего сезона представили немало асимметричных вещей, среди которых платья и юбки. Обратите внимание на последний наряд, который станет интересной изюминкой в вашем образе.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Верхняя одежда в винтажном стиле

Мода на потертые кожаные куртки или жакеты возвращается. Сочетайте эту вещь с брюками, джинсами или платьями.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Объемные джинсы

Широкие и мешковатые джинсы – отличная вещь на весенний сезон. Вы сможете совмещать их с кедами, кроссовками и любимыми свитшотами.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Аккуратные лоферы или балетки

Лоферы на массивной подошве уже отжили своё, поэтому сейчас лучше остановить свой выбор на минималистических моделях. И не забывайте о лаконичных балетках, которые являются маст-хевом этого сезона.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Приталенные лонгсливы

Тонкие лонгсливы – идеальная вещь для создания базового аутфита. Можете приобрести к своему гардеробу наряды в базовых тонах, или сделать ставку на сочный цвет.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Джинсовая верхняя одежда

Total denim в этом сезоне очень популярен. Стилисты рекомендуют добавить в свой гардероб джинсовую рубашку, джинсовую куртку и даже денимовый корсет, который вы соедините с джинсами в тон.



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram

Парные образы

Год назад бренд Gucci устроил поразительный показ. На подиум вышло 68 пар моделей-близнецов. Такие парные образы можете воплощать в реальность, и поверьте, вы будете выглядеть с подругой просто поразительно!



Интересное платье на весну 2023 / Фото с Instagram