Вбрання для дівчат відіграє важливу роль. Образи не лише формують наш стиль, але й є певними провісниками нашого настрою та характеру.
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Цьогоріч весна багата на трендові речі, тож радимо придивитися до вбрання, якими можна освіжити гардероб та додати родзинки своїм аутфітам.
Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі, зібрала найкращі позиції серед вбрання, які мають великі комбінаторику і легко можуть бути базовими елементами.
Топ-9 речей на весну 2023
Коротке пальто
Ця річ не є зараз популярною, оскільки пальта в довжині міді чи максі особливо актуальні, втім коротке пальто не є антитрендом, тож ви сміливо можете впроваджувати його у свої образи.
Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram
Картаті сорочки
Сорочки в клітинку розміру оверсайз повертаються в моду. Їх можна носити під білі базові майки та футболки, а можна створювати цікавий образ, заправляючи їх на тілії поверх джинсів.
Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram
Асиметричні спідниці
Дизайнери для весняно-літнього сезону представили чимало асиметричних речей, серед яких сукні та спідниці. Зверніть увагу на останнє вбрання, яке стане цікавою родзинкою у вашому образі.
Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram
Верхній одяг у вінтажному стилі
Мода на потерті шкіряні куртки чи жакети повертається. Поєднуйте цю річ зі штанами, джинсами чи сукнями.
Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram
Об’ємні джинси
Широкі та мішкуваті джинси – чудова річ на весняний сезон. Ви зможете поєднувати їх з кедами, кросівками та улюбленими світшотами.
Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram
Акуратні лофери або балетки
Лофери на масивній підошві вже віджили своє, тому зараз краще зупинити свій вибір на мінімалістичних моделях. І не забувайте про лаконічні балетки, які є маст-хевом цього сезону.
Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram
Приталені лонгсліви
Тонкі лонгсліви – ідеальна річ для створення базового аутфіту. Можете придбати до свого гардеробу вбрання в базових тонах, або ж зробити ставку на соковитий колір.
Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram
Джинсовий верхній одяг
Total denim в цьому сезоні дуже популярний. Стилісти рекомендують додати до свого гардеробу джинсову сорочку, джинсову куртку та навіть денімовий корсет, який ви поєднаєте з джинсами в тон.
Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram
Парні образи
Рік тому бренд Gucci влаштував вражаючий показ. На подіум вийшло 68 пар моделей-близнюків. Такі парні образи можете втілювати в реальність, і повірте, ви будете виглядати з подругою просто вражаюче!
Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram