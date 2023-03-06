Вбрання для дівчат відіграє важливу роль. Образи не лише формують наш стиль, але й є певними провісниками нашого настрою та характеру.

Читайте також Пов’язка на голову – модний аксесуар весни: стильні образи від інфлюенсерів

Цьогоріч весна багата на трендові речі, тож радимо придивитися до вбрання, якими можна освіжити гардероб та додати родзинки своїм аутфітам.

Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі, зібрала найкращі позиції серед вбрання, які мають великі комбінаторику і легко можуть бути базовими елементами.

Топ-9 речей на весну 2023

Коротке пальто

Ця річ не є зараз популярною, оскільки пальта в довжині міді чи максі особливо актуальні, втім коротке пальто не є антитрендом, тож ви сміливо можете впроваджувати його у свої образи.

Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram

Картаті сорочки

Сорочки в клітинку розміру оверсайз повертаються в моду. Їх можна носити під білі базові майки та футболки, а можна створювати цікавий образ, заправляючи їх на тілії поверх джинсів.



Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram

Асиметричні спідниці

Дизайнери для весняно-літнього сезону представили чимало асиметричних речей, серед яких сукні та спідниці. Зверніть увагу на останнє вбрання, яке стане цікавою родзинкою у вашому образі.



Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram

Верхній одяг у вінтажному стилі

Мода на потерті шкіряні куртки чи жакети повертається. Поєднуйте цю річ зі штанами, джинсами чи сукнями.



Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram

Об’ємні джинси

Широкі та мішкуваті джинси – чудова річ на весняний сезон. Ви зможете поєднувати їх з кедами, кросівками та улюбленими світшотами.



Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram

Акуратні лофери або балетки

Лофери на масивній підошві вже віджили своє, тому зараз краще зупинити свій вибір на мінімалістичних моделях. І не забувайте про лаконічні балетки, які є маст-хевом цього сезону.



Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram

Приталені лонгсліви

Тонкі лонгсліви – ідеальна річ для створення базового аутфіту. Можете придбати до свого гардеробу вбрання в базових тонах, або ж зробити ставку на соковитий колір.



Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram

Джинсовий верхній одяг

Total denim в цьому сезоні дуже популярний. Стилісти рекомендують додати до свого гардеробу джинсову сорочку, джинсову куртку та навіть денімовий корсет, який ви поєднаєте з джинсами в тон.



Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram

Парні образи

Рік тому бренд Gucci влаштував вражаючий показ. На подіум вийшло 68 пар моделей-близнюків. Такі парні образи можете втілювати в реальність, і повірте, ви будете виглядати з подругою просто вражаюче!



Цікаве вбрання на весну 2023 / Фото з Instagram