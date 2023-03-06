Тренчкот – базова річ гардеробу, яка ніколи не виходить з моди. З приходом кожного нового сезону може змінюватися мода на колір, фасон чи тканину, втім бежевий тренч – класика, яка завжди буде актуальною та ніколи не очолить списку антитрендових речей.

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Орієнтуючись на героїнь стрітстайлу та знаменитостей, радимо вам звертати увагу на кремові чи бежеві тренчі лаконічного крою, які стануть вигідною інвестицією у ваш гардероб, оскільки прослужать вам кілька років.

Шведська модель Ельза Госк, яка добре знається на моді та любить приміряти на собі трендові речі, цієї весни зробила ставку на класику.

Білявка, яка нещодавно кардинально змінила свій образ та зробила стрижку каре, приміряла на собі бежевий тренч розміру оверсайз. Під низ модель одягнула блакитну сорочку та мішкуваті, широкі джинси.

Стильний вихід шведка довершила чорним поясом Gucci із золотистою фурнітурою та мінімалістичною блакитною сумкою, яку вона підібрала в тон до сорочки.

Попри те, що дизайнери презентували у своїх колекціях різноманітні тренчі – від шкіряних до кольорових, все ж таки бежева класика залишається еталоном у виборі верхнього одягу на демісезонний період.

Якісний матеріал, ідеальний крій та фасон тренчу в поєднанні з базовою сорочкою, джинсами та лоферами – запорука створення позачасового аутфіту.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram