Кожаный костюм для особого случая: Эльза Госк показывает эффектный образ

35-летняя шведская модель Эльза Госк постоянно демонстрирует своей 8-миллионной аудитории модные образы. В этот раз блондинка показала образ, который можно будет примерить уже весной.

Эльза Госк является одной из самых стильных и популярных моделей бельевого бренда Victoria's Secret. Блондинка постоянно показывает на себе модные образы, вдохновляя армию фанаток со всего мира на стильные аутфиты.

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И хоть на улице еще зима, шведская модница уже начала диктовать тренды весны. На своем примере она показала, какой именно наряд будет модным в новом сезоне и с чем его лучше сочетать.

Образ Эльзы Госк

Знаменитость надела молочный свитер с горловиной с широкими рукавами. Сверху Эльза примерила коричневую куртку, к которой подобрала кожаную мини-юбку.

Свой аутфит манекенщица дополнила бордовой сумкой от Prada и бордово-белыми лоферами. К ним блондинка подобрала красные носки.

Эльза Госк показывает в своем образе не только моду на кожу, которая будет присуща любой верхней одежде, но и мини-юбку. Что касается кожаных вещей – выбирайте весной из кожи тренчи, бомберы, жакеты и косухи.

Также следует обратить внимание на бордовый цвет. Стилисты отмечают, что его в новом сезоне будет очень много. А еще нам не обойтись без красных носков, которыми активно дополняют свои образы все модницы.

Последние образы Эльзы Госк