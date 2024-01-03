Эльза Хоск является одной из самых известных инфлюэнсерш. За блондинкой следят в инстаграме почти 9 миллионов поклонников, поэтому для многих она является иконой стиля и вдохновением, с которой берут пример.

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Манекенщица часто любит показывать интересные образы. В последнее время Эльзе очень полюбился коричневый, так что она нередко демонстрирует аутфиты именно на основе этого цвета.

Шведская модель уже давно превратила свое инстаграм в пособие по модным трендам, поэтому рассказываем, какие сочетания цветов и наряды будут актуальны весной.

Образ Эльзы Хоск

Блондинка надела клетчатую коричневую рубашку расслабленного кроя, защипнув только на одну пуговицу. К рубашке она подобрала белые широкие брюки на низкой посадке, а сверху надела коричневую кожаную куртку оверсайз.

Аутфит манекенщицы дополнила кремовая бейсболка от бренда Ralph Lauren и клоги того же оттенка.

Как Эльза Хоск стала известной

Большое количество поклонников Эльза Хоск завоевала благодаря контракту с бельевым брендом Victoria's Secret. В 2018 году она вышла на подиум в почетном бриллиантовом Fantasy Bra. Тогда о ней узнало очень много дополнительных брендов и дизайнеров, и ее карьера пошла вверх. Покорив профессиональный олимп, она стала звездой стритстайла и инстаграммным "ангелом" Victoria's Secret.