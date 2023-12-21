Выглядеть как модель – легко: Эльза Хоск показала зимний образ, который сможет повторить каждая

Шведская манекенщица Эльза Хоск похоже нашла для себя любимый цвет. Блондинка уже не в первый раз демонстрирует монохромный аутфит и акцентирует внимание на базовом цвете. В этот раз она продемонстрировала образ, который сможет повторить любая девушка.

Упорная модница Эльза Госк постоянно покоряет своих поклонников модными образами. Шведская модель опубликовала новую серию фотографий, на которых позировала в монохромном наряде коричневого цвета.

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Образы "ангела" Victoria' Secret просто невозможно обойти вниманием. Девушка следит за трендами и всегда стилизует интересно свой наряд.

Образ Эльзы Госк

Голубоглазая блондинка подготовила для своей 8-миллионной аудитории look, в котором выглядит просто божественно. Знаменитость надела теплый вязаный свитер оверсайз с горловиной и соединила его с костюмной юбкой длины миди.

Аутфит девушки дополнили коричневые носки и туфли-лодочки. Эльза добавила к своему образу несколько аксессуаров – коричневый пояс к юбке, длинные кожаные перчатки и маленькую коричневую сумку. Вся одежда выдержана в разных оттенках коричневого.

Это уже не первый раз модель использует коричневый цвет в своих образах. На странице Эльзы можно найти множество интересных монохромных образов, которые удастся легко повторить каждой девушке.

Среди ее интересных выходов – коричневый брючный костюм, лонгслив с лосинами и кожаным тренчем. Но только этим цветом блондинка не ограничивается. Она также показала эффектные выходы в сером, бежевом и красном цвете, созданные в монохроме.