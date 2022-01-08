Маша Ефросинина уже длительный период радует украинцев откровенными интервью со знаменитостями на своем ютуб-канале в шоу "Экзамен". В 2022 году телеведущая вернулась на телеэкраны с новой программой "Мой секрет".

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После специального выпуска с Ириной Билык, который вышел весной прошлого года, первым героем откровенного интервью стал Евгений Кот. На разговор с танцором и судьей талант-шоу "Україна має талант" Маша Ефросинина примерила стильный образ.

Аутфіт Маши Ефросининой

Телеведущая предстала перед камерой в очень красивом костюме, цвета морской волны. Изделие состояло из жакета с глубоким декольте и трендовых брюк с разрезами. Костюм Маша Ефросинина выбрала от украинского бренда OLYA MAK. Стоит стильное изделие на сайте почти 12 тысяч гривен.

Под низ Маша надела белый топ и дополнила look белоснежными туфлями-лодочками. Стилисты уложили волосы звезды в локоны, а визажисты довершили образ безупречным макияжем.

Последним штрихом в аутфите стали украшения. Телеведущая надела перстень с массивными драгоценными камнями и браслеты Cartier. На фотографиях Маша Ефросинина позировала с героем шоу Евгением Котом.

Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей

Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей