Маша Єфросиніна вже тривалий період тішить українців відвертими інтерв’ю зі знаменитостями на своєму ютуб-каналі в шоу "Екзамен". У 2022 році телеведуча повернулася на телеекрани з новою програмою "Мій секрет".

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Після спеціального випуску з Іриною Білик, який вийшов навесні минулого року, першим героєм відвертого інтерв’ю став Євген Кот. На розмову з танцівником та суддею талант-шоу "Україна має талант" Маша Єфросиніна приміряла стильний образ.

Аутфіт Маші Єфросиніної

Телеведуча постала перед камерою у надзвичайно красивому костюмі, кольору морської хвилі. Виріб складався з жакета з глибоким декольте та трендових штанів з розрізами. Костюм Маша Єфросиніна обрала від українського бренду OLYA MAK. Коштує стильний виріб на сайті майже 12 тисяч гривень.

Під низ Маша одягнула білий топ та доповнила look білосніжними туфлями-човниками. Стилісти вклали волосся зірки в локони, а візажисти довершили образ бездоганним макіяжем.

Останнім штрихом в аутфіті стали прикраси. Телеведуча одягнула перстень з масивними дорогоцінними каменями та браслети Cartier. На світлинах Маша Єфросиніна позувала з героєм шоу Євгеном Котом.



Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої



Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої