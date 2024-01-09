Как добавить яркие цвета к зимним образам: выбираем стильные варианты

Иногда наши образы зимой немного скучны и стандартны, состоят из базовых цветов и не имеют особой изюминки. Эту ситуацию можно исправить, если разнообразить образы нарядами ярких оттенков.

Образы с цветом не утратили своей популярности, но стали более элегантными. Теперь все с осторожностью относятся к ярким курткам, шапкам и шарфам, ведь важно во всем поддерживать баланс, чтобы не перегружить аутфит. Он должен быть сдержанным и стильным.

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Аксессуары

Если вы начинаете добавлять цвета в свои образы, то вам сначала нужно начать с аксессуарной группы. Это лучший способ добавить в образ цветные вещи – носки, колготки, сумки, повязки и т.д. Зимой вы можете применить к своим образам шапку, шарф и перчатки.



Как добавить цвета образам / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Не только красный

Этот цвет покорил в этом году всех модниц. Вы легко можете добавить к своему образу яркий акцент, но не забывайте о других ярких цветах: зеленом, шоколадном, кобальтовом и желтом.



Как добавить цвета образам / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Не только колготки

Яркие колготки просто заполонили гардероб модниц, впрочем вам не обязательно создавать образы также на основе красных колготок. Попробуйте цветные чулки или носки.



Как добавить цвета образам / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Цвет в основе образа

Вы можете добавить цвет только в одну вещь в вашем образе и она уже будет акцентной и привлекать к себе внимание.



Как добавить цвета образам / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Простые сочетания

Иногда для создания красивых образов не нужно придумывать складной велосипед. Сочетайте хромат с одним из ахроматов (белый, серый, черный).



Как добавить цвета образам / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Сочетание цветов

Важно также правильно подойти к количеству цветов, чтобы не перемудрить. Рекомендуется совмещать не более 4-х цветов.



Как добавить цвета образам / Фото из инстаграмма Pump Your Style