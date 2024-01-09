Образи з кольором не втратили своєї популярності, але стали елегантнішими. Тепер всі з обережністю ставляться до яскравих курток, шапок та шарфів, адже важливо в усьому підтримувати баланс, щоб не переобтяжити аутфіт. Він має бути стриманим та водночас стильним.

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Аксесуари

Якщо ви лише починаєте додавати кольори в свої образи, то вам спочатку треба розпочати з аксесуарної групи. Це найкращий спосіб додати в образ кольорові речі – шкарпетки, колготки, сумка, пов’язка тощо. Взимку ви можете застосувати до своїх образів шапку, шарф та рукавиці.



Як додати кольору образам / Фото з інстаграму Pump Your Style

Не лише червоний

Цей колір підкорив цього року всіх модниць. Ви легко можете додати до свого образу яскравий акцент, але не забувайте про інші яскраві кольори: зелений, шоколадний, кобальтовий та жовтий.



Як додати кольору образам / Фото з інстаграму Pump Your Style

Не лише колготки

Яскраві колготки просто заполонили гардероб модниць, втім вам не обов’язково також створювати образи також на основі червоних колготок. Спробуйте кольорові панчохи або шкарпетки.



Як додати кольору образам / Фото з інстаграму Pump Your Style

Колір в основі образу

Ви можете додати кольору лише в одну річ у вашому образі і вона вже буде акцентною та привертати до себе увагу.



Як додати кольору образам / Фото з інстаграму Pump Your Style

Прості поєднання

Іноді для створення красивих образів не потрібно вигадувати складний велосипед. Поєднуйте хромат з одним із ахроматів (білий, сірий, чорний).



Як додати кольору образам / Фото з інстаграму Pump Your Style

Поєднання кольорів

Важливо також правильно підійти до кількості кольорів, щоб не перемудрувати. Рекомендовано поєднувати не більше 4-х кольорів.



Як додати кольору образам / Фото з інстаграму Pump Your Style