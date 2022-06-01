Ровно 70 лет назад, 2 июня 1953 года, Елизавета Виндзор взошла на престол и стала называться Елизаветой II. 6 февраля 1952 года умер ее отец – король Георг VI, поэтому королева стала первым британским монархом, преодолевшим рубеж в 70 лет правления.

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В день коронации, которую считают одной из самых пышных в истории, миллионы людей наблюдали за своей королевой, ведь это была первая коронация, транслировавшаяся по телевидению. Все произошло в Вестминстерском аббатстве. В тот день Ее Величество надело авторское платье дизайнера Нормана Гартнелла – он же шил ей платье на ее свадьбу.



Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images

Невероятное платье было сшито из шелкового атласа и расшито бриллиантами, аметистами и жемчугом. Бежевое платье имело квадратное декольте, небольшие рукава на плечах и в меру пышную юбку. Дополнением образа стала бархатная мантия и перчатки. В этом платье также был маленький секрет: на левой стороне юбки дизайнер добавил четырехлистный трилистник, идеально располагавшийся так, чтобы рука Елизаветы II могла лежать на нем во время церемонии.

Коронационное платье королевы Елизаветы II и бархатную мантию выставят в Виндзорском замке. Это будет специальная выставка, посвященная платиновому юбилею монархини. Она будет открыта с 7 июля по 26 сентября.

Стоит отметить, что в честь платинового юбилея на знаменитом аукционе Sotheby's выставят тиару принцессы Дианы. Она является семейной реликвией и называется тиарой Спенсеров (семьи принцессы Дианы).

Справка: к празднованию платинового юбилея королевы начали готовиться еще в 2021 году. Официальные мероприятия и массовые гуляния продлятся с четверга, 2 июня, до воскресенья, 5 июня, 2022 года. Четыре дня мероприятий начнутся с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, вслед за которым пройдет пролет современных и исторических самолетов. На каких мероприятиях будет присутствовать лично Елизавета II – пока неизвестно.