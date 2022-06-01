Рівно 70 років тому, 2 червня 1953 року, Єлизавета Віндзор зійшла на престіл та її стали називати Єлизаветою II. 6 лютого 1952 року помер її батько – король Георг VI, тому королева стала першим британським монархом, яка подолала рубіж у 70 років правління.

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У день коронації, яку вважають однією з найпишніших в історії, мільйони людей спостерігали за своєю королевою, адже це була перша коронація, що транслювалась телебаченням. Все відбулось у Вестмінстерському абатстві. У той день Її Величність одягнула авторську сукню дизайнера Нормана Гартнелла – він же шив їй сукню на її весілля.



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images

Неймовірне плаття було пошите з шовкового атласу і розшите діамантами, аметистами та перлами. Бежева сукня мала квадратне декольте, невеликі рукави на плечах та в міру пишну спідницю. Доповненням образу стала оксамитова мантія та рукавички. У цій сукні також був маленький секрет: на лівому боці спідниці дизайнер додав чотирилистий трилисник, який ідеально розташовувався так, щоб рука Єлизавети II могла лежати на ньому під час церемонії.

Коронаційну сукню королеви Єлизавети II та оксамитову мантію виставлять у Віндзорському замку. Це буде спеціальна виставка, присвячена платиновому ювілею монархині. Вона буде відкрита з 7 липня до 26 вересня.

Варто зазначити, що на честь платинового ювілею на знаменитому аукціоні Sotheby's виставлять тіару принцеси Діани. Вона є сімейною реліквією та називається тіарою Спенсерів (сім'ї принцеси Діани).

Довідка: До святкування платинового ювілею королеви почали готуватись ще у 2021 році. Офіційні заходи та масові гуляння триватимуть з четверга, 2 червня, до неділі, 5 червня, 2022 року. Чотири дні заходів розпочнуться з традиційного військового параду в центрі Лондона Trooping the Colour, слідом за яким відбудеться проліт сучасних та історичних літаків. На яких заходах буде присутня особисто Єлизавета II – поки що не відомо.