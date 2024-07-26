В яркой блузке и юбке Zara: Ирина Федишин очаровала летним образом

В жаркий летний день обычно трудно подобрать аутфит, в котором будет удобно. В то же время интересный летний look показала украинская певица Ирина Федишин.

Она подобрала яркий верх и светлый низ. Ее look выглядит очень стильно.

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Так, Ирина Федишин выбрала эффектную красную блузу на длинный рукав, украшенную белой вышивкой. Этот яркий верх певица соединила с белой юбкой-шортами от Zara с прорезиненной вышивкой и поясом. Для завершения образа артистка выбрала белые кроссовки.

Макияж Федишин был в нюдовых тонах, а распущенные волосы звезды добавили непринужденности и романтичности.

Отметим, ранее стильный летний лук также показала телеведущая Леся Никитюк. Она прогулялась в укороченном темно-синем жилете с V-образным вырезом, что открывал плечи. Свой стильный образ знаменитость дополнила синими полосатыми штанами.