The Power of Freedom: INTERTOP и UNITED24 выпустили благотворительную коллекцию

INTERTOP Fashionshop совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24 выпустили лимитированную благотворительную коллекцию.

В нее вошли футболки, худые и шоперы со слоганом UNITED24 "The Power of Freedom" и вышитым украинским флагом. Вся прибыль от продаж будет направлена на поддержку ВСУ.

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"После того, как Президент Владимир Зеленский записал обращение в футболке со слоганом UNITED24 The Power of Freedom, мы получили сотни писем от наших доноров и людей, которые поддерживают Украину", – рассказала координатор UNITED24 Ярослава Гресь. – Все спрашивали, где можно приобрести такую же, чтобы выражать свою позицию и разделять с Украиной ее борьбу за свободу. Мы благодарны INTERTOP за идею создания общей коллекции и надеемся увидеть такие футболки, худые и сумки во многих странах.

Все вещи сшиты в Украине. Таким образом, INTERTOP поддержал отечественные производства. Стоимость тощей The Power of Freedom составляет 1599 грн, футболки – 399 грн, а шопера – 499 грн. Коллекция уже доступна по ссылке на INTERTOP.UA , а также в мобильном приложении и в магазинах сети.

"Украинцы сейчас объединились ради общей цели – победить врага и поддержать наших защитников. INTERTOP Ukraine как главный украинский фэшн-ритейлер использует разные форматы помощи украинским героям. На этот раз мы решили выпустить лимитированную благотворительную коллекцию совместно с платформой UNITED24. силу свободы, наш несгибаемый дух и веру в украинскую армию и народ. А маленький флажок Украины, вышитый на футболке и худые, расположен рядом с сердцем, ведь где бы вы ни были, Украина всегда будет занимать в нем особое место", – комментирует Мария Самплавская , CMO INTERTOP Украина.



INTERTOP и UNITED24 выпустили благотворительную коллекцию / Фото из пресс-службы



INTERTOP и UNITED24 выпустили благотворительную коллекцию / Фото из пресс-службы



INTERTOP и UNITED24 выпустили благотворительную коллекцию / Фото из пресс-службы