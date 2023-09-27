Стильная одежда, которая поможет освежить гардероб: что выбирают модницы

Из года в год все популярнее становится осознанный шоппинг. Модницы покупают не только трендовые вещи, но и выбирают такие наряды, которые прослужат им много лет. Проследив их образы, мы выбрали несколько позиций, которые смогут освежить ваш образ.

Чтобы не тратить деньги на трендовую одежду, которая в следующем сезоне сменится другой одеждой, делайте ставку на базовые вещи, и лишь понемногу дополняйте их другими элементами гардероба, пишет 24 Канал.

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Всего несколько интересных и стильных вещей помогут вам создавать интересные и модные образы.

Юбка макси

Тренд на длину макси не сдает позиции. Длинные юбки остаются в моде даже в осеннем гардеробе. Они довольно симпатично смотрятся с бомберами и куртками-косухами. Эльза Госк создала монохромный аутфит, завершив look коричневой обувью и сумкой.

Голубая рубашка в полоску

Такие рубашки отлично подойдут на первую половину осени. Носите их с брюками палаццо и обувью на каблуке или с базовыми джинсами и кроссовками.

Клетчатый жакет

Жакет в клеточку – универсальная вещь в гардеробе, которая время от времени забывается модницами, но при этом не теряет своей популярности. Жакет прекрасно заменяет куртку или бомбер в теплые дни и является хорошей изюминкой среди базовых жакетов в черном или сером цвете.

Свитер поверх рубашки

Чтобы добавить образу определенного акцента, попробуйте накинуть на рубашку свитер. Это не только красиво выглядит в образе, но даст вам возможность одеть теплое изделие, когда вам станет холодно.

Лонгслив с цветочной аппликацией

Цветочная аппликация фантастически ворвалась в тренды в 2023 году. Цветы дизайнеры решили прикрепить повсюду – на платьях, жакетах, обуви, чокерах и лонгсливах. Выбрав вещь с цветочной аппликацией, вы можете смело отправляться в ней на ужин или на день рождения.