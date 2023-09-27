Щоб не витрачати гроші на трендове вбрання, яке наступного сезону зміниться іншим одягом, робіть ставку на базові речі, і лише по-трохи доповнюйте їх іншими елементами гардероба, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Стоп, перестаньте їх купувати: антитренди осені 2023

Всього лише кілька цікавих та стильних речей допоможуть вам створювати цікаві та модні образи.

Спідниця максі

Тренд на довжину максі не здає позицій. Довгі спідниці залишаються в моді навіть в осінньому гардеробі. Вони доволі симпатично виглядають з бомберами та куртками-косухами. Ельза Госк створила монохромний аутфіт, довершивши look коричневим взуттям та сумкою.

Блакитна сорочка в смужку

Такі сорочки чудово підійдуть на першу половину осені. Носіть їх зі штанами палаццо та взуттям на підборах або з базовими джинсами та кросівками.

Картатий жакет

Жакет в клітинку – універсальна річ в гардеробі, яка час від часу забувається модницями, але попри це таки не втрачає своєї популярності. Жакет чудово заміняє куртку чи бомбер в теплі дні та є гарною родзинкою серед багатьох базових жакетів у чорному чи сірому кольорі.

Светр поверх сорочки

Щоб додати образу певного акценту, спробуйте накинути на сорочку светр. Це не лише красиво виглядає в образі, але й дасть вам можливість одягнути теплий виріб, коли вам стане холодно.

Лонгслів з квітковою аплікацією

Квіткова аплікація фантастично увірвалася в тренди у 2023 році. Квіти дизайнери вирішили прикріпити всюди – на сукнях, жакетах, взутті, чокерах та лонгслівах. Обравши річ з квітковою аплікацією, ви можете сміливо відправлятися в ній на вечерю чи день народження.