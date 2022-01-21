Инстаграм покоряют самые модные куклы Барби в мире, которые примеряют одежду известных брендов

В инстаграме появился очень интересный профиль с куклами Барби, которые примеряют на себе образы из коллекций известных брендов.

Известно, что инстаграм-профиль принадлежит бельгийской модели Каролин Хелсен, которая одевает своих кукол Барби в вещи из последних подиумных коллекций.

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19-летняя девушка создает точные копии комплектов, которые представляют знаменитые дизайнеры на Неделях моды.

Каролин занимается пошивом крошечных образов еще с 13 лет. В одном из своих интервью девушка отметила, что ей никогда не нравились розовые платья для кукол, поэтому она решила сшить свой авторский наряд.

На пошив обычного крошечного аутфита у юной художницы уходит примерно 2-3 недели, а на кутюрный образ может потратить даже целый месяц.

С недавних образов Каролин идеально точно повторила показ бренда Miu Miu с укороченным свитером и мини-юбкой, которая станет главным трендом весенне-летнего сезона.

Куклы Барби примеряют образы от модных брендов / Фото из инстаграма

Также девушка сшила маленькое золотистое платье-бюстье, которое презентовала на показе Versace датская модель с сомалийскими корнями Мона Тугор.

Куклы Барби примеряют образы от модных брендов / Фото из инстаграма

Каролин повторила знаменитое пальто в черно-белые ромбы от Valentino. Стильный аутфит в изделии от знаменитого бренда ранее демонстрировала на себе Эльза Хоск.

Куклы Барби примеряют образы от модных брендов / Фото из инстаграма

В коллекцию девушки вошел образ Беллы Хадид на показе Fendi и знаменитый твидовый костюм Chanel. Она не только воссоздала костюм из коллекции Gucci, но и создала минималистичного дракона, с которым модель прошлась по подиуму.

Куклы Барби примеряют образы от модных брендов / Фото из инстаграма

Куклы Барби примеряют образы от модных брендов / Фото из инстаграма

Куклы Барби примеряют образы от модных брендов / Фото из инстаграма

Куклы Барби примеряют образы от модных брендов / Фото из инстаграма

Куклы Барби примеряют образы от модных брендов / Фото из инстаграма