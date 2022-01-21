Відомо, що інстаграм-профіль належить бельгійській моделі Каролін Хелсен, яка одягає своїх ляльок Барбі у речі з останніх подіумних колекцій.

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19-річна дівчина створює точні копії комплектів, які представляють знамениті дизайнери на Тижнях моди.

Каролін займається пошиттям крихітних образів ще з 13 років. В одному зі своїх інтерв’ю дівчина зазначила, що їй ніколи не подобалися рожеві сукні для ляльок, тому вона вирішила пошити своє авторське вбрання.

На пошиття звичайного крихітного аутфіту в юної мисткині йде приблизно 2-3 тижні, а на кутюрний образ може витратити навіть цілий місяць.

З недавніх образів Каролін ідеально точно повторила показ бренду Miu Miu з вкороченим светром та мініспідницею, яка стане головним трендом весняно-літнього сезону.



Ляльки Барбі приміряють образи від модних брендів / Фото з інстаграму

Також дівчина пошила маленьку золотисту сукню-бюстьє, яку презентувала на показі Versace данська модель з сомалійським корінням Мона Тугор.



Ляльки Барбі приміряють образи від модних брендів / Фото з інстаграму

Каролін повторила знамените пальто в чорно-білі ромби від Valentino. Cтильний аутфіт у виробі від знаменитого бренду раніше демонструвала на собі Ельза Госк.



Ляльки Барбі приміряють образи від модних брендів / Фото з інстаграму

До колекції дівчини увійшов образ Белли Хадід на показі Fendi та знаменитий твідовий костюм Chanel. Вона не лише відтворила костюм з колекції Gucci, але й створила мінімалістичного дракона, з яким модель пройшлася подіумом.



Ляльки Барбі приміряють образи від модних брендів / Фото з інстаграму



Ляльки Барбі приміряють образи від модних брендів / Фото з інстаграму



Ляльки Барбі приміряють образи від модних брендів / Фото з інстаграму



Ляльки Барбі приміряють образи від модних брендів / Фото з інстаграму



Ляльки Барбі приміряють образи від модних брендів / Фото з інстаграму