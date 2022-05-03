Илон Маск совершил редкий выход на Met Gala со своей мамой, которая поддерживает Украину

Популярный инженер Илон Маск, который помог Украине, посетил знаменитое событие Met Gala вместе со своей мамой Мэй Маск. Известная диетология также активно поддерживает украинцев.

Илон Маск совершил редкий выход со своей мамой на красной дорожке балла Института костюма Met Gala. В последний раз знаменитый изобретатель приходил с мамой на главное fashon-событие еще в 2018 году.

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Основатель SpaceX, Tesla, а недавно и новый владелец Twitter, не часто появляется на светских событиях, впрочем на Met Gala в 2022 году он все же решил прийти. И не один, а со своей звездной 74-летней матерью.

Популярная южно-африканская модель и писательница Мэй Маск выбрала для красной дорожки бархатное бордовое платье свободного кроя. Ее образ дополняла роскошная объемная прическа и молочные босоножки.

Знаменитость завершила look кремовой сумкой Lady Dior и многоярусным белоснежным ожерельем от Chopard. Визажисты Мэй Маск, как обычно, сделали ей безупречный макияж в темных тонах.



Совместный выход Илона Маска с мамой на западе Met Gala / Фото с Getty Images

Рядом с мамой красовался Илон Маск. Он надел черный фрак, белый жилет и рубашку. Свой образ он дополнил белой бабочкой.



Совместный выход Илона Маска с мамой на западе Met Gala / Фото с Getty Images

Что известно о Met Gala

Каждый год главная редактор Vogue Анна Винтур занимается сбором средств для музея Метрополитен. На ежегодном мероприятии собираются самые популярные знаменитости – певицы, актеры, модели, жертвующие деньги в пользу Института костюма.

Праздничное событие каждый год имеет разный дресс-код. Все гости должны выбрать себе образ в соответствии с ним. Мероприятие Met Gala считается одним из самых важных событий в США. Эта вечеринка совсем не дешевая. Лишь несколько лет назад входной билет стоил 30 тысяч долларов. В этом году знаменитости отдали за вход в Метрополитен-музей – 50 тысяч долларов. Стол на 10 человек на закрытой вечеринке стоит около 300 тысяч долларов.