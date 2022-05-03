Илон Маск совершил редкий выход со своей мамой на красной дорожке балла Института костюма Met Gala. В последний раз знаменитый изобретатель приходил с мамой на главное fashon-событие еще в 2018 году.

Читайте также Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, которые помогли Украине, ошеломили волшебным выходом на Met Gala

Основатель SpaceX, Tesla, а недавно и новый владелец Twitter, не часто появляется на светских событиях, впрочем на Met Gala в 2022 году он все же решил прийти. И не один, а со своей звездной 74-летней матерью.

Популярная южно-африканская модель и писательница Мэй Маск выбрала для красной дорожки бархатное бордовое платье свободного кроя. Ее образ дополняла роскошная объемная прическа и молочные босоножки.

Знаменитость завершила look кремовой сумкой Lady Dior и многоярусным белоснежным ожерельем от Chopard. Визажисты Мэй Маск, как обычно, сделали ей безупречный макияж в темных тонах.



Совместный выход Илона Маска с мамой на западе Met Gala / Фото с Getty Images

Рядом с мамой красовался Илон Маск. Он надел черный фрак, белый жилет и рубашку. Свой образ он дополнил белой бабочкой.



Совместный выход Илона Маска с мамой на западе Met Gala / Фото с Getty Images

Что известно о Met Gala

Каждый год главная редактор Vogue Анна Винтур занимается сбором средств для музея Метрополитен. На ежегодном мероприятии собираются самые популярные знаменитости – певицы, актеры, модели, жертвующие деньги в пользу Института костюма.

Праздничное событие каждый год имеет разный дресс-код. Все гости должны выбрать себе образ в соответствии с ним. Мероприятие Met Gala считается одним из самых важных событий в США. Эта вечеринка совсем не дешевая. Лишь несколько лет назад входной билет стоил 30 тысяч долларов. В этом году знаменитости отдали за вход в Метрополитен-музей – 50 тысяч долларов. Стол на 10 человек на закрытой вечеринке стоит около 300 тысяч долларов.