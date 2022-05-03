Ілон Маск здійснив рідкісний вихід зі своєю мамою на червоній доріжці балу Інституту костюма Met Gala. Востаннє знаменитий винахідник приходив з мамою на головну fashon-подію ще у 2018 році.

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Засновник SpaceX, Tesla, а віднедавна і новий власник Twitter, не часто з’являється на світских подіях, втім на Met Gala у 2022 році він все ж таки вирішив прийти. І не один, а зі своєю зірковою 74-річною мамою.

Популярна південно-африканська модель та письменниця Мей Маск обрала для червоної доріжки оксамитову бордову сукню вільного крою. Її образ доповнювала розкішна об’ємна зачіска та молочні босоніжки.

Знаменитість довершила look кремовою сумкою Lady Dior та багатоярусним білосніжним намистом від Chopard. Візажисти Мей Маск, як завжди, зробили їй бездоганний макіяж в темних тонах.



Спільний вихід Ілона Маска з мамою на заході Met Gala / Фото з Getty Images

Поруч з мамою красувався Ілон Маск. Він одягнув чорний фрак, білий жилет та сорочку. Свій образ він доповнив білим метеликом.



Спільний вихід Ілона Маска з мамою на заході Met Gala / Фото з Getty Images

Що відомо про Met Gala

Кожного року головна редакторка Vogue Анна Вінтур займається збором коштів для музею Метрополітен. На щорічному заході збираються найпопулярніші знаменитості – співачки, актори, моделі, які жертвують гроші на користь Інституту костюма.

Святкова подія кожного року має різний дрес-код. Усі гості мають обрати собі образ відповідно до нього. Захід Met Gala вважається однією з найважливіих подій у США. Ця вечірка зовсім не дешева. Лише кілька років тому вхідний квиток коштував 30 тисяч доларів. Цього року знаменитості віддали за вхід у Метрополітен-музей – 50 тисяч доларів. Стіл на 10 людей на закритій вечірці коштує майже 300 тисяч доларів.