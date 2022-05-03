Американська акторка Блейк Лайвлі любить вражати прихильників розкішними образами. Так, одна з головних героїнь серіалу "Пліткарка" завітала на популярну світську подію в сукні-трансформері від Versace з довгим шлейфом.

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Блейк Лайвлі цього року стала справжньою зіркою на червоній доріжці балу Інституту костюма Met Gala. Білявку запросили стати ведучою, тож вона обрала відповідний образ, який вразив всіх гостей fashion-події.

Образ Блейк Лайвлі на Met Gala

Ведуча гала-вечора прибула на головну подію року разом зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом. Блейк Лайвлі довірила свій образ італійській дизайнерці Донателлі Версаче. Головна родзинка сукні – трансформація.



Блейк Лайвлі на Met Gala 2022 / Фото з Getty Images

Спочатку акторка з’явилася на червоній доріжці у довгій сукні-бюстьє зі стразами та рожевим бантом, а згодом, коли вона його розв’язала, змінила тональність плаття на бірюзовий. Нове плаття доповнював довгий шлейф з коричневим градієнтом.



Блейк Лайвлі на Met Gala 2022 / Фото з Getty Images

Бірюзова сукня мала особливу деталь – розписані вручну на матеріалі 12 знаків зодіаку. Таким сузір’ям розписана стеля Центрального вокзалу у Нью-Йорку. Окрім цього, Блейк одягнула довгі сережки з масивними каменями та градієнтні рукавички.

Блейк Лайвлі доповнила свій образ дрес-коду вечора "Позолочений гламур" завдяки мідній тіарі з діамантами та турмалінами.



Блейк Лайвлі на Met Gala 2022 / Фото з Getty Images

Поруч з акторкою красувався Раян Рейнольдс, який приміряв темно-коричневий велюровий костюм з білосніжним жилетом та метеликом.

Варто зазначити, що Блейк Лайвлі вже не вперше приміряє на собі сукню від Versace. У 2018 році вона виходила на червону доріжку у схожому виробі зі шлейфом, ручною вишивкою та напівдорогоцінними каменями. Її зачіску довершував оригінальний обруч зі шпилів.



Блейк Лайвлі на Met Gala 2018 / Фото з Getty Images

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс допомогли українцям

Знамените подружжя в перші дні війни пожертвувало мільйон доларів для українських біженців, що постраждали внаслідок російсько-української війни. Вони також співпрацюють з благодійним фондом ООН, аби подвоїти суму, яку відправлять постраждалим дітям.