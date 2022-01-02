Икона стиля: 10 роскошных платьев Леони Ханне, от которых невозможно отвести взгляд

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ханне тщательно готовится к каждому светскому выходу. Блогерша решила также вспомнить свой 2021 год в фотографиях, поделившись с поклонниками лучшими модными выходами.

Все образы Леони Ханне заслуживают особого внимания. Блондинка обладает великолепным вкусом в выборе нарядов, поэтому создает безупречные аутфиты не только для повседневных прогулок, но и удивляет свою миллионную аудиторию эффектным выбором платьев.

Интересно Леся Никитюк встретила Новый год в откровенном образе от украинского бренда: праздничные фото

Леони Ханне является одной из наиболее влиятельных инфлюэнсерш мира. Ее приглашают на Недели моды, а недавно лидеров мнений начали приглашать на знаменитые кинофестивали. Так, популярная фешионистка очаровала весь мир невероятным платьем на Каннском кинофестивале, а впоследствии и на Венецианской.

На красных дорожках блондинка сияла в кутюрных платьях от люксовых брендов, дополняя свои образы изысканными ювелирными аксессуарами, роскошными прически и эффектными макияжами.

В своем личном профиле в инстаграмме Леони Ханне опубликовала 10 фотографий с ее лучшими выходами в 2021 году. Инфлюэнсерша поблагодарила своих подписчиков за любовь и поддержку и отметила, что они помогают ей творить и удивлять каждый раз новыми образами.



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки



Лучшие платья Леони Ханне за 2021 год / Фото из инстаграма инфлюэнсерки