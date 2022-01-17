Андре Тан активно ведет свою страницу в инстаграме. Он делится с подписчиками ценными советами, совершенствуя их стиль. В своем недавнем сообщении он обратил внимание на ошибки, которые допускают девушки при ношении шарфа.

Обратите внимание Зимние образы для прогулок: лучшая подборка от модных инфлюенсеров

Модельер привел примеры в картинках, чтобы его подписчики на практике увидели, как воплотить его советы, а заодно увидели, как выглядит антитрендовое сочетание шарфа.

Шарф-труба поверх облегающего верха

"Шарф-труба – большой вязаный аксессуар. Ну кто выдумал сочетать его с узким свитером!? Это в 1,5 раза увеличивает вашу шею, да и выглядит просто нелепо! Если вам нравится эта модель – выбирайте шарф из тонкой пряжи, который можно легко спрятать под верхнюю одежду", – отмечает дизайнер.

Андре Тан дал ценные советы по ношению шарфа / Фото из инстаграма дизайнера

Сильно затянутый шарф

Андре Тан рассказывает, что слишком сильно затянутый шарф на шее или завязанный в тугой узел короткий шарф искажает пропорции в образе. Дизайнер рекомендует выбирать широкий шарф, накинув его поверх пальто.

Андре Тан дал ценные советы по ношению шарфа / Фото из инстаграма дизайнера

Слишком большой шарф

"Желаете уменьшить свой рост вдвое? Тогда обязательно обмотайте огромный шарф вокруг шеи! Это ни в коем случае нельзя делать девушкам невысокого роста! Гораздо утонченнее и актуальнее шарф будет выглядеть ремешком, в стиле пончо или кейпа", – заявил модельер.

Андре Тан дал ценные советы по ношению шарфа / Фото из инстаграма дизайнера

Неправильное сочетание шарфа и шапки

По словам Андре Тана, шарф и шапка в образе – неразрывные друзья, они должны дополнять друг друга. Впрочем, фактурную вязаную шапку и тоненький шарфик сочетать не стоит, поскольку комплект шапка + шарф одного цвета и фактуры уже не модные.

Андре Тан дал ценные советы по ношению шарфа / Фото из инстаграма дизайнера

Неправильный цвет шарфа

"Здесь есть два правила: шарф должен быть единственным ярким акцентом в образе, он должен повторять цвет одного из элементов образа (кроме шапки). Второе: цвет шарфа влияет на восприятие тона вашего лица! Если вы почти не краситесь, то яркие шарфы вам противопоказаны, особенно синий и красный, они лишь подчеркнут покраснения и синяки под глазами. Зато натуральные пастельные оттенки добавят свежести", – заявил дизайнер.

Андре Тан дал ценные советы по ношению шарфа / Фото из инстаграма дизайнера