Вы захотите это одеть: хоккейный клуб Kyiv Capitals запустил собственную линейку одежды
Хоккейный клуб Kyiv Capitals запустил новую коллекцию одежды под названием Urban Style 1.0. Наряды вдохновлены спортом, посвящены столице. Для нового дропа клуб вдохновлялся урбанистическим Киевом, его ритмом, современным стилем жизни и молодежью.
Новая коллекция линейки одежды Kyiv Capitals – это больше о лайфстайле. Она органично сочетает в себе хоккейные месседжи с киевской городской культурой, предлагая стильную одежду на каждый день.
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Хоккейный клуб Kyiv Capitals запустил собственную линейку одежды
"Все началось с мерча. Затем мы поняли, что наша одежда стильная и ее можно носить не только на хоккей и арену, но и в повседневной жизни", – отметила Анастасия Зимина, CEO Kyiv Capitals.
Креативная команда стремилась отразить атмосферу города, чтобы каждое изделие гармонично вписывалось в эту среду и стало частью его тусовки. Эта коллекция также направлена на популяризацию хоккея среди молодежи, показывая, что хоккейный стиль может быть модным и актуальным в любой ситуации. Поэтому лицом коллекции стали представители уличной культуры Киева и сами игроки хоккейной команды.
5 интересных фишек новой коллекции
Городская атмосфера
Каждая вещь в коллекции вдохновлена улицами Киева, его архитектурой и атмосферой. От принтов до деталей дизайна – все создано для того, чтобы передать уникальный дух города.
Универсальность
Коллекция разработана специально для теплого времени года. Она включает легкие, комфортные вещи. Urban Style 1.0 – одежда, которая подойдет как для любимого спортивного матча, так и для летних прогулок, фестивалей и активного отдыха.
Цитаты главного тренера
Главным айтемом в коллекции стал белый лонслив. Там и крутые шрифты, и строки из стихотворения “Как тебя не любить”. А изюминкой стала мотивирующая цитата от главного тренера клуба Вадима Шахрайчука. Это придает одежде особого шарма и усиливает дух команды. “Если ты не забиваешь, то забивают тебе”.
Идеальная капсула
Одежда подходит как для городской жизни, так и для активного отдыха на природе. Изделия легко комбинируются между собой, а это позволяет создавать стильные образы для любых ситуаций.
Благотворительность и поддержку ВСУ
Клуб активно занимается благотворительностью и постоянно организовывает различные акции для помощи украинским военным на актуальные медицинские, милитарные и гуманитарные нужды. Они первые начали приглашать на игры наших бойцов.
Сейчас Kyiv Capitals имеют активный сбор со "Зграей", где донатят с каждой заброшенной шайбы, а 50% от продаж бомберов с мерча клуба идут на поддержку ВСУ. Часть с продажи Urban Style 1.0 также отправят на благотворительность.