Новая коллекция линейки одежды Kyiv Capitals – это больше о лайфстайле. Она органично сочетает в себе хоккейные месседжи с киевской городской культурой, предлагая стильную одежду на каждый день.

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Хоккейный клуб Kyiv Capitals запустил собственную линейку одежды

"Все началось с мерча. Затем мы поняли, что наша одежда стильная и ее можно носить не только на хоккей и арену, но и в повседневной жизни", – отметила Анастасия Зимина, CEO Kyiv Capitals.

Креативная команда стремилась отразить атмосферу города, чтобы каждое изделие гармонично вписывалось в эту среду и стало частью его тусовки. Эта коллекция также направлена на популяризацию хоккея среди молодежи, показывая, что хоккейный стиль может быть модным и актуальным в любой ситуации. Поэтому лицом коллекции стали представители уличной культуры Киева и сами игроки хоккейной команды.

5 интересных фишек новой коллекции

Городская атмосфера

Каждая вещь в коллекции вдохновлена улицами Киева, его архитектурой и атмосферой. От принтов до деталей дизайна – все создано для того, чтобы передать уникальный дух города.

Универсальность

Коллекция разработана специально для теплого времени года. Она включает легкие, комфортные вещи. Urban Style 1.0 – одежда, которая подойдет как для любимого спортивного матча, так и для летних прогулок, фестивалей и активного отдыха.

Цитаты главного тренера

Главным айтемом в коллекции стал белый лонслив. Там и крутые шрифты, и строки из стихотворения “Как тебя не любить”. А изюминкой стала мотивирующая цитата от главного тренера клуба Вадима Шахрайчука. Это придает одежде особого шарма и усиливает дух команды. “Если ты не забиваешь, то забивают тебе”.

Идеальная капсула

Одежда подходит как для городской жизни, так и для активного отдыха на природе. Изделия легко комбинируются между собой, а это позволяет создавать стильные образы для любых ситуаций.

Благотворительность и поддержку ВСУ

Клуб активно занимается благотворительностью и постоянно организовывает различные акции для помощи украинским военным на актуальные медицинские, милитарные и гуманитарные нужды. Они первые начали приглашать на игры наших бойцов.

Сейчас Kyiv Capitals имеют активный сбор со "Зграей", где донатят с каждой заброшенной шайбы, а 50% от продаж бомберов с мерча клуба идут на поддержку ВСУ. Часть с продажи Urban Style 1.0 также отправят на благотворительность.