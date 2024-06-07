Нова колекція лінійки одягу Kyiv Capitals – це більше про лайфстайл. Вона органічно поєднує в собі хокейні меседжі з київською міською культурою, пропонуючи стильний одяг на кожен день.

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Хокейний клуб Kyiv Capitals запустив власну лінійку одягу

"Все почалося з мерчу. Потім ми зрозуміли, що наш одяг стильний і його можна носити не лише на хокей та арену, а й у повсякденному житті", – зазначила Анастасія Зіміна, CEO Kyiv Capitals.

Креативна команда прагнула відобразити атмосферу міста, щоб кожен виріб гармонійно вписувався в це середовище та став частиною його тусовки. Ця колекція також спрямована на популяризацію хокею серед молоді, показуючи, що хокейний стиль може бути модним та актуальним в будь-якій ситуації. Тому обличчям колекції стали представники вуличної культури Києва та самі гравці хокейної команди.

5 цікавих фішок нової колекції

Міська атмосфера

Кожна річ у колекції натхненна вулицями Києва, його архітектурою та атмосферою. Від принтів до деталей дизайну – все створено для того, щоб передати унікальний дух міста.

Універсальність

Колекція розроблена спеціально для теплої пори року. Вона включає легкі, комфортні речі. Urban Style 1.0 – одяг, який підійде як для улюбленого спортивного матчу, так і для літніх прогулянок, фестивалів і активного відпочинку.

Цитати головного тренера

Головним айтемом у колекції став білий лонслів. Там і круті шрифти, і рядки з вірша “Як тебе не любити”. А родзинкою стала мотивуюча цитати від головного тренера клубу Вадима Шахрайчука. Це надає одягу особливого шарму і підсилює дух команди. “Якщо ти не забиваєш, то забивають тобі”.

Ідеальна капсула

Одяг підходить як для міського життя, так і для активного відпочинку на природі. Вироби легко комбінуються між собою, а це дозволяє створювати стильні образи для будь-яких ситуацій.

Благодійність та підтримку ЗСУ

Клуб активно займається благодійністю і постійно організовує різні акції для допомоги українським військовим на актуальні медичні, мілітарні та гуманітарні потреби. Вони перші почали запрошувати на ігри наших бійців.

Зараз Kyiv Capitals мають активний збір зі "Зграєю", де донатять з кожної закинутої шайби, а 50% від продажів бомберів з мерча клубу йдуть на підтримку ЗСУ. Частину з продажу Urban Style 1.0 також відправлять на благодійність.