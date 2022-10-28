Хэллоуин 2022: идеи страшно красивых образов, которые вам понравятся

Геловин приближается, а это значит, что пора задуматься над устрашающим образом в самую костюмированную вечеринку года. Fashion 24 подготовил для вас интересные образы для самого мистического вечера, который празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В хелловинский вечер наносят на лицо устрашающий грим, обмазывают тело кровью, делают сложный макияж и одевают страшные образы все желающие – от обычных людей и мировых знаменитостей, пишет 24 канал.

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Хэловин создан для того, чтобы отпугнуть злую силу от себя и своих близких. Люди наряжались в ужасающие костюмы и разрисовывали лицо, чтобы испугать нечисть и выгнать ее из своих домов.

Белла Хадид и The Weeknd когда-то примеряли образы Битлджуса и Лидии. Выглядели их аутфиты просто неотразимо.



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest

Среди самых популярных образов на Хэллоуин – костюм монашки, который можно завершить устрашающим кровавым макияжем.



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest

Легко создать геловинский образ удается с помощью масок. Выбирайте маску инопланетянина или маску из популярного сериала "Бумажный дом", которая до сих пор не теряет актуальности.



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest

На одну из вечеринок на Хэллоуин Джиджи Хадид создала образ в желтом костюме с зеленым лицом черпая вдохновение из сериала "Маска". Актуальным образом в геловинскую ночь остается образ Джокера и главных героев мультфильма "Труп невесты".



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest

Софи Тернер и Джо Джонас однажды обыграли образы из фильма "Семейка Адамсов". Софи примерила на себе черное платье, парик и устрашающий макияж, превратившись в Мортишу Адамс, а Джо Джонас выбрал образ Гомеса Аддамса.



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest

Достаточно легко создать на Геловине образ вампира или вампирки. Выбирайте черную одежду, сверху накидку, а на зубы прицепите специальные клыки, которые можно приобрести в специализированных магазинах.



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest

Среди самых популярных перевоплощений на Геловин можно отнести образ клоуна Пеннивайза. Главный герой хоррора от Стивена Кинга появляется на мистических вечеринках из года в год.



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest

Британская дизайнер Виктория Бекхэм надела на Хэллоуин пушистую маску страшного зайца, так что вы можете попытаться повторить такой довольно простой образ.



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest

А вот Джиджи Хадид с помощью профессиональных визажистов создала страшно красивый макияж, который можно довершить любым нарядом черного цвета.



Самые интересные образы на Геловин 2022 / Фото из Pinterest