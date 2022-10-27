В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах отмечают праздник Геловин, пишет 24 канал . Последние годы празднования приобрело популярность в Украине, поэтому любители страшных макияжей и впечатляющих образов уже подбирают для себя подходящий образ.

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В день нечистой силы есть возможность проявить свои творческие способности подобрав жуткий костюм с добавлением устрашающего макияжа.

В подборке Fashion 24 собрал самые интересные образы на Геловин из инстаграмма. Некоторые образы вроде скелета мексиканской Катрины или человеческого черепа достаточно сложны для самостоятельного исполнения. Такие профессиональные макияжи могут создать только визажисты.

Впрочем, можно легко создать геловинский образ благодаря черным нарядам и тыкве, которая тематически раскрашивается и одевается на голову. Также довольно просты маски, которые можно приобрести на просторах интернет-магазинов.

Если у вас осталось совсем мало времени для создания жуткого образа на Геловин, выбирайте обычную белую простыню, которая одевается на голову. Довершить такой look вы можете жуткими аксессуарами или просто очками.

Дома можно повторить кровавий макияж благодаря специальной краске, которая сделает шрамы на лице или потеки крови. Для подлинности такого образа покрасьте также аналогичным цветом крови нож.