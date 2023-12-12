Красно-черные сочетания – тренд зимы 2023: эффектные образы от инстаграмм-модниц

Красный стал настоящим хитом сезона. Осенью модницы пробовали разными способами привлечь цвет в свой гардероб, впрочем, накануне праздников произошел настоящий бум на красно-черное сочетание, которое уже активно примеряют на себе все модницы.

Если вы хотите быть в тренде, то вам обязательно стоит добавить в свой гардероб наряд ярко-красного цвета, сочетая его с черными элементами гардероба, пишет 24 Канал.

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Красный цвет всегда смотрелся празднично. И если осенью это было красивым акцентом в наряде, то именно в декабрьский период красный наряд придает новогоднему настроению.

Яркий оттенок всегда у нас ассоциировался со страстью, сексуальностью. Он привлекает внимание, придает уверенность и помогает подчеркнуть собственную индивидуальность. Создавать монохромные образы для многих будет робко, поэтому активно совмещайте с базовым черным.

Красно-черная гамма всегда выглядела красиво и стильно, поэтому именно черными цветами модницы решили дополнить свой красный наряд. Микротрендом сезона стали ярко-красные колготки, кожаные перчатки, лонгсливы, жакеты, водолазки, головные уборы и аксессуары.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Кроме сочетания с черным цветом, инфлюэнсерки также привлекли молочные вещи, которые также красиво смотрятся в тандеме с красным трендовым.

Образы с ярким красным точно оценят девушки, которые не боятся выделяться из толпы. И не бойтесь, что этот цвет выйдет из моды. Красный всегда находится вне времени и не подвластен тенденциям, а значит вещи в этом цвете станут выгодной инвестицией в ваш гардероб.