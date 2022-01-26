Хит зимы 2022 – наряды из овчины: что выбирают в этом сезоне инстаграм-модницы

Одежда из овчины в этом сезоне упорно пробралась в наши гардеробы и не собирается сдавать позиций. Многие звезды стритстайла и модные трендсеттерки не только выбирают верхнюю одежду, но и дополняют образ пушистыми сумками.

Модные инфлюэнсерки, которые ежедневно радуют поклонников в сети стильными образами, должны разнообразить свои выходы каждый раз другой верхней одеждой. Вместо пуховиков девочки выбирают стильные дубленки с овчиной и шубки.

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Такая верхняя одежда не только стильная, но и необходимая часть гардероба, которая хорошо защищает от холода и обеспечивает комфорт и тепло в минусовую температуру. Стильные шубы этой зимой примерили Эльза Хоск, Соня Лисон, Лея Сфез и Каролин Бломст.

Также эта зима не обошлась без классических дубленок-авиаторов и длинных изделий. Все фасоны просто идеально дополняют ботинки или голубые джинсы. На примере звезд дубленки эффектно смотрятся в паре с уггами или трендовыми мунбутсами.

В европейских странах, где зима проходит не так "болезненно" как у нас, инфлюэнсеры дополняют свои свитера эффектными жилетками из овчины.

Изделия из овчины так полюбились фешионистам, что свои образы стали дополнять бейсболками, панамами и шапками-ушанками из овчины. Также они добавили в свой гардероб пушистые сумки из овчины разных размеров и фасонов.

Шубы

Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма

Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма

Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма

Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма



Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма

Дубленки



Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма



Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма



Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма

Головной убор



Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма

Сумки



Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма



Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма



Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма