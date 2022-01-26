Хит зимы 2022 – наряды из овчины: что выбирают в этом сезоне инстаграм-модницы
Источник:24 канал
Одежда из овчины в этом сезоне упорно пробралась в наши гардеробы и не собирается сдавать позиций. Многие звезды стритстайла и модные трендсеттерки не только выбирают верхнюю одежду, но и дополняют образ пушистыми сумками.
Модные инфлюэнсерки, которые ежедневно радуют поклонников в сети стильными образами, должны разнообразить свои выходы каждый раз другой верхней одеждой. Вместо пуховиков девочки выбирают стильные дубленки с овчиной и шубки.
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Такая верхняя одежда не только стильная, но и необходимая часть гардероба, которая хорошо защищает от холода и обеспечивает комфорт и тепло в минусовую температуру. Стильные шубы этой зимой примерили Эльза Хоск, Соня Лисон, Лея Сфез и Каролин Бломст.
Также эта зима не обошлась без классических дубленок-авиаторов и длинных изделий. Все фасоны просто идеально дополняют ботинки или голубые джинсы. На примере звезд дубленки эффектно смотрятся в паре с уггами или трендовыми мунбутсами.
В европейских странах, где зима проходит не так "болезненно" как у нас, инфлюэнсеры дополняют свои свитера эффектными жилетками из овчины.
Изделия из овчины так полюбились фешионистам, что свои образы стали дополнять бейсболками, панамами и шапками-ушанками из овчины. Также они добавили в свой гардероб пушистые сумки из овчины разных размеров и фасонов.
Шубы
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Дубленки
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Головной убор
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Сумки
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма
Модные образы инфлюэнсеров в изделиях из овчины / Фото из инстаграма