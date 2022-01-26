Модні інфлюенсерки, які щодня тішать прихильників у мережі стильними образами, мусять урізноманітнювати свої виходи щоразу іншим верхнім одягом. Замість пуховиків дівчата обирають стильні дублянки з овчиною та шубки.
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Такий верхній одяг не лише стильний, але й необхідний елемент гардероба, який добре захищає від холоду та забезпечує комфорт і тепло в мінусову температуру. Стильні шуби цієї зими приміряли Ельза Госк, Соня Лісон, Лея Сфез та Каролін Бломст.
Також ця зима не обійшлася без класичних дублянок-авіаторів та довгих виробів. Усі фасони просто ідеально доповнюють черевики чи голубі джинси. На прикладі зірок дублянки ефектно виглядають в парі з уггами чи трендовими мунбутсами.
У європейських країнах, де зима проходить не так "болісно" як у нас, інфлюенсерки доповнюють свої светри ефектними жилетками з овчини.
Вироби з овчини так полюбилися фешіоністам, що свої образи вони стали доповнювати бейсболками, панамами та шапками-вушанками з овчини. Також вони додали до свого гардеробу пухнасті сумки з овчини різних розмірів та фасонів.
Шуби
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Дублянки
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Головний убір
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Сумки
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму
Модні образи інфлюенсерів у виробах з овчини / Фото з інстаграму