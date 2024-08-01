Хейли Бибер является одной из главных трендсеттерок Голливуда. Девушка постоянно демонстрирует свежие и интересные образы и заодно учит своих фанатов и поклонников стильному сочетанию вещей.

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Модель уже много лет сотрудничает со стилисткой Дани Мишель, которая также одевает Кендалл Дженнер. Также часто образы для Хейли составляет Мейв Райли, которая ранее активно стилизовала образы Меган Фокс.

Эффектный выход Хейли Бибер

Хейли любит создавать образы из базовых элементов гардероба, поскольку эти вещи хорошо сочетаются между собой. Во время последнего выхода модель сделала ставку на наряд в стиле кэжуал, совместив его трендовыми аксессуарами.

Знаменитость надела классическую белую футболку, которую соединила с объемной кожаной курткой-бомбером с воротником, которая удачно прикрыла ее округлый живот. На низ модница надела черные брюки, которые соединила с лакированными туфлями-слингбеками на каблуках.

Модель зачесала волосы и сделала свою любимую прическу с использованием крабика. Ее образ дополнила сумка-шопер в трендовый леопардовый принт. Хейли решила добавить в свой образ нотку нулевых, поэтому надела узкие солнцезащитные очки и массивные винтажные серьги.

Напомним, что о беременности Хейли Бибер стало известно в мае этого года. Тогда Джастин поделился новостью на своей странице в социальных сетях, опубликовав серию фотографий с женой. На снимках Хейли позировала в белом кружевном платье, которое подчеркивало ее беременный животик.