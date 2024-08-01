Гейлі Бібер є однією з головних трендсеттерок Голлівуду. Дівчина постійно демонструє свіжі та цікаві образи та заодно вчить своїх фанатів та шанувальників стильному поєднанню речей.

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Модель вже багато років співпрацює зі стилісткою Дані Мішель, яка також одягає Кендалл Дженнер. Також часто образи для Гейлі складає Мейв Райлі, яка раніше активно стилізувала образи Меган Фокс.

Ефектний вихід Гейлі Бібер

Гейлі любить створювати образи з базових елементів гардероба, оскільки ці речі добре поєднуються між собою. Під час останнього виходу модель зробила ставку на вбрання у стилі кежуал, поєднавши його трендовими аксесуарами.

Знаменитість одягнула класичну білу футболку, яку поєднала з об’ємною шкіряною курткою-бомбером з коміром, яка вдало прикрила її округлий живіт. На низ модниця одягнула чорні штани, які поєднала з лакованими туфлями-слінгбеками на підборах.

Модель зачесала волосся та зробила свою улюблену зачіску з використанням крабика. Її образ доповнила сумка-шопер в трендовий леопардовий принт. Гейлі вирішила додати в свій образ нотку нульових, тож одягнула вузькі сонцезахисні окуляри та масивні вінтажні сережки.

Нагадаємо, що про вагітність Гейлі Бібер стало відомо у травні цього року. Тоді Джастін поділився новиною на своїй сторінці в соціальних мережах, опублікувавши серію фотографій з дружиною. На знімках Гейлі позувала у білій мереживній сукні, яка підкреслювала її вагітний животик.