Довгонога білявка, яка родом із Хмельницького, давно стала улюбленицею мільйонів людей. Леся Нікітюк часто показує в інстаграм-сторісах, як проводить своє життя поза зйомками, але й не забуває показувати кадри в красивих образах, відкриваючи залаштунки знімального процесу.

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Ведуча поділилася з підписниками цікавим образом, який приміряла під час зйомок програми "Є питання?".

Красивий образ Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк позувала перед камерою у зеленій сукні з асиметрією. Телеведуча одягнула плаття з довгим рукавом з однієї сторони та без рукава – з іншої. Сукня на запах мала драпірування та шлейф, який спадав збоку.

Образ знаменитості доповнили босоніжки з квадратним носком та золоте кольє на шиї. Стилісти залишили волосся Лесі розпущеним та випрямленим, а візажисти нанесли легкий макіяж.

Загалом Леся Нікітюк часто обирає для себе вбрання від українських брендів, втім має у своєму гардеробі речі від відомих люксових та преміальних марок. Телеведуча любить красиві сукні, які підкреслюють її струнку талію та довгі ноги.