Гороховый принт был особенно популярен в 1950-х годах благодаря актрисам Мэрилин Монро и Софи Лорен. В 2023 году этот принт снова украшает коллекции дизайнеров.

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Раньше этот узор был на легких и деликатных тканях, впрочем, сейчас polka dot разместился на плотных фактурах, в частности на коже и дениме. Что касается последнего, то это неудивительно, ведь деним – одна из самых популярных тканей года, поэтому дизайнеры украшают его не только камнями и жемчужинами, но и гороховым принтом.

В этом сезоне горох появился в коллекциях дизайнеров в нейтральной или классической цветовой гамме. Дизайнеры экспериментировали с размером горошин, но чаще всего делали ставку на небольшие точки.

Бренды представили черно-белые твидовые платья и кожаные образы в горошек, костюмы расслабленного кроя и денимовые и джинсовые куртки, которые модели комбинировали с полупрозрачными блузами.



Гороховый принт – тренд сезона / Фото с Vogue



Гороховый принт – тренд сезона / Фото с Vogue



Гороховый принт – тренд сезона / Фото с Vogue



Гороховый принт – тренд сезона / Фото с Vogue



Гороховый принт – тренд сезона / Фото с Vogue