С чем носить голубую рубашку: топовая подборка на все случаи жизни

Среди рубашек есть 3 классические цвета, которые никогда не выйдут из моды – это белая, черная и голубая. Последний вариант довольно удачно освежает образ, поэтому советуем добавить эту вещь в свой гардероб, поскольку с такой рубашкой можно создать множество стильных и красивых образов.

В каждом женском гардеробе должна быть хотя бы одна рубашка, пишет Fashion 24. Это такая бессмертная классика, которая не выходит из моды и всегда остается актуальной. И если с белой и черной рубашкой образы нам складываются легко, потому что к ахроматам подходят любые оттенки, то что же надеть к голубой рубашке?

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Стилисты уже давно отказались от мнения, что рубашка – это исключительно элемент образа из делового стиля. Все чаще рубашка довершает кэжуальные образы, поэтому ее легко вписать в повседневный гардероб.

Женщины позаимствовали рубашку из мужского гардероба и довольно удачно сумели застилизировать ее со своим нарядом – от базовых джинсов до трендовых шелковых юбок длины макси. Кроме того, рубашка даже хорошо сочетается с бейсболками или спортивными штанами. Надо только ее правильно интерпретировать в паре с другими вещами.

Просмотрев стильные образы девушек, расскажем далее в материале, с чем можно носить голубую рубашку уже этой осенью.

Голубая рубашка + бейсболка

Шведская модель Эльза Хоск любит создавать интересные образы, поэтому решила совместить голубую рубашку с темными джинсами на высокой посадке в сочетании с туфлями на каблуках и бейсболкой. Эльза расстегнула верхние пуговицы, чтобы создать немного расслабленный образ и соединила коричневый головной убор с сумкой того же оттенка.

Голубая рубашка + юбка миди

Инфлюенсерка Алина Френдий примерила на себе джинсовую голубую рубашку, надев под низ базовую белую футболку, а низ дополнила длинной юбкой. Такой красивый look она довершила слингбеками и черной сумкой.

Голубая рубашка + мини-юбка

Сентябрь еще бывает достаточно теплым месяцем, поэтому советуем сочетать голубую рубашку в паре с белой мини-юбкой, как это сделала французская инфлюенсерка Жюли Феррери. Образ выглядит мило и женственно.

Голубая рубашка + джинсы

Этот образ является самым простым, потому что для красивого аутфита достаточно совместить рубашку с голубыми джинсами. Можете фасон выбирать любой – от прямых до мешковатых. Во всех возможных вариантах аутфит будет выглядеть красиво.

Голубая рубашка + брюки палаццо

Модница Анук Ив показала, как можно создать элегантный образ на основе голубой рубашки вместе с молочными брюками палаццо. Подберите к такому аутфиту белую сумку и удобную обувь в нейтральном цвете.

Кроме голубой рубашки, с приходом осени рекомендуем добавить в гардероб темно-синий или шоколадный цвет, которые являются трендовыми цветами сезона. В этих цветах может быть наряд, верхняя одежда, обувь или сумки.