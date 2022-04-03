Головные уборы украинского народного костюма: эксклюзивная подборка фото из музея Ивана Гончара

Количество традиционных украинских аксессуаров очень большое. В старину головные уборы украинок указывали на их возраст и социальный статус. Рассказываем о самом красочном аксессуаре – цветочном венчике.

Незамужние девушки заплетали свои волосы в косы и украшали лентами, связывали сложенными шелковыми платками таким способом, чтобы макушка головы была открыта.

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Цветочный венчик сплетали из живых или искусственных цветов. Последние делали из бумаги, воска или парафина. В венок часто вплетали разноцветные, яркие ленты. Этот головной убор – самый известный в мире символ украинского костюма. Все девичьи головные уборы были открыты и не скрывали косы – гордость и красоту каждой девушки.



Венок был свадебным головным убором. Часто невеста изготовляла его собственноручно, используя уже упомянутые выше бумагу, воск и парафин, а также шерстяные нити и даже гусиные перья, цветы и листики.

Всего в Украине насчитывается более 77 видов традиционных головных уборов. Среди наиболее распространенных – венок любви, венок преданности, венок надежды, венок разлуки, монашеский и свадебный.

В древние времена люди считали, что венки способны оградить девушек от дурных взглядов и прочих напастей. Народ верил, что это украшение наделено магической силой.

Образовательный проект в сфере моды Modeisme обратился в музей Ивана Гончара о предоставлении фотографий украинок в традиционных венчиках.

Венок с давних времен был обязательным элементом в дополнение к национальному украинскому костюму. Именно поэтому на фотографиях девушки позируют в вышитой рубашке, юбке, плахте и коралях, а их образ довершает цветочный венчик.



Эксклюзивные фото украинок из музея Ивана Гончара / Фото из Modeisme



Эксклюзивные фото украинок из музея Ивана Гончара / Фото из Modeisme



Эксклюзивные фото украинок из музея Ивана Гончара / Фото из Modeisme



Эксклюзивные фото украинок из музея Ивана Гончара / Фото из Modeisme