Удачно подобранные аксессуары способны завершить образ и подарить нам стильный вид, пишет 24 Канал. Зима – это идеальное время для уютных и теплых тканей и интересных головных уборов, сумок, шарфов и перчаток.

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В морозные дни аксессуары для улицы становятся особенно актуальными. Их к своим образам привлекают известные инфлюэнсеры, так что рекомендуем вам также выбрать для себя что-то интересное. Тем более что аксессуары уже давно стали не только защитой от холода, но и довершением стильных образов.

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Шапка бини

Этот головной убор – настоящая база на зимний сезон. Инстаграм-модницы все чаще выбирают шапки бини, дополняя ими свои образы с дубленкой, шубой или пуховиком.

Чепчик

В моду врывается новый головной убор – чепчик. Его уже активно начали примерять к своим образам fashion-инфлюэнсеры. Стильные чепчики вы можете приобрести от украинского бренда GUNIA Project.

Панама

Пушистая панама позволяет сделать образ более интересным и заметным. Они очень хорошо подходят к дубленкам с овчиной и длинным шубам. А еще панамой можно разнообразить образ с утепленным пальто на зиму.

Плюшевая сумка

Зимой особенно популярны становятся плюшевые сумки. Их выбирают к шубам с овчиной и тогда аутфит заигрывает совсем другими красками. Красиво смотрится сумка в тон с верхней одеждой, впрочем, вы можете выбирать яркий вариант, который, наоборот, внесет нотку разнообразия в ваш образ.

Шарф

В холодное время просто невозможно обойтись без шарфа, поскольку он способен нас хорошо согреть. Выбирайте в этом сезоне длинные шарфы, которые будут красиво спадать по всей длине верхней одежды.

Перчатки

Этот аксессуар зимой занимает ведущие позиции. Выбирайте для себя перчатки из шерсти или трикотажа. Важно, чтобы они вас согревали, а цвет изделия уже подбирайте к своим предпочтениям или цвету верхней одежды.