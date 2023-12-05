Вдало підібрані аксесуари здатні довершити образ та подарувати нам стильний вигляд, пише 24 Канал. Зима – це ідеальний час для затишних і теплих тканин та цікавих головних уборів, сумок, шарфів та рукавиць.

До теми Їх обожнюють всі дівчата: 5 універсальних аксесуарів, які не виходять з моди

У морозяні дні аксесуари для вулиці стають особливо актуальними. Їх до своїх образів залучають відомі інфлюенсери, тож рекомендуємо вам також обрати для себе щось цікаве. Тим паче, що аксесуари вже давно стали не лише захистом від холоду, але й довершенням стильних образів.

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

Шапка біні

Цей головний убір є справжньою базою на зимовий сезон. Інстаграм-модниці все частіше обирають шапки біні, доповнюючи ними свої образи з дублянкою, шубою чи пуховиком.

Чепчик

У моду вривається новий головний убір – чепчик. Його вже активно почали приміряти до своїх образів fashion-інфлюенсери. Стильні чепчики ви можете придбати від українського бренду GUNIA Project.

Панама

Пухнаста панама дозволяє зробити образ цікавішим та помітнішим. Вони дуже гарно пасують до дублянок з овчиною та довгих шуб. А ще панамою можна урізноманітнити образ з утепленим пальто на зиму.

Плюшева сумка

Взимку особливо популярними стають плюшеві сумки. Їх обирають до шуб з овчиною і тоді аутфіт заграє зовсім іншими фарбами. Красиво виглядає сумка в тон з верхнім одягом, втім ви можете обирати яскравий варіант, який, навпаки, внесе нотку різноманіття у ваш образ.

Шарф

У холодну пору просто неможливо обійтися без шарфа, оскільки він здатен нас добре зігріти. Обирайте цього сезону довгі шарфи, які будуть красиво спадати по всій довжині верхнього одягу.

Рукавиці

Цей аксесуар взимку займає чільні позиції. Обирайте для себе рукавиці з шерсті чи трикотажу. Важливо, аби вони вас зігрівали, а колір виробу вже підбирайте до власних вподобань чи кольору верхнього одягу.