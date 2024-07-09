Мода на головные уборы сильно не меняется. В основном в моде остаются одни и те же элементы гардероба, которые удачно завершают образ. Рассмотрим, как выглядят самые популярные из них.

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Соломенная шляпа

Этот головной убор летом является абсолютным лидером. Многие модели представлены именно в технике плетения. Вдохновляться шляпами можете в коллекциях бренда Ruslan Baginskiy.



Эффектные головные уборы на лето 2024 / Фото Pinterest

Маленькая шляпа

Кроме широкополых шляп, в моду также входят головные уборы с маленькими полями, которые также выполнены из соломы. Такие шляпы удачно дополнят брючные костюмы, сарафаны, блузы или рубашки.



Стильные головные уборы на лето 2024 / Фото Pinterest

Панама

Разновидностей этих головных уборов немало. Можете выбирать для себя соломенную панаму, с вязанием или денимовую.



Эффектные головные уборы на лето 2024 / Фото Pinterest

Бейсболка

Кепки стали неотъемлемой частью нашего гардероба. Они могут дополнить не только пляжные, но и кэжуальные аутфиты.



Модные головные уборы на лето 2024 / Фото Pinterest

Платок

Этот элемент является многофункциональным. Летом советуем использовать платок как головной убор и довершать им платья или шелковые костюмы.



Эффектные головные уборы на лето 2024 / Фото Pinterest

Выбирайте головные уборы в базовых цветах, которые позволят вам сочетать вещь с любым нарядом и не переживать о разноплановости оттенков.