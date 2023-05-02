Актуальные головные уборы на лето 2023: что должно быть в нашем гардеробе

Летом очень важно иметь в своем гардеробе головные уборы, которые уберегут нас от палящего солнца. Головные уборы защищают не только волосы от выгорания, но и лицо от ультрафиолета.

Головные уборы – это стильное дополнение к нашим образам, пишет 24 канал. Такие головные уборы, как кепка, панама или шляпа всегда остаются актуальными на теплое время года, так что вам стоит иметь в своем гардеробе хотя бы одну-две единицы, которые смогут удачно дополнить ваши модные выходы.

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Fashion 24 сделал подборку головных уборов на лето, которые будут актуальны и популярны в этом сезоне.

Sailor hat

Украинские бренды презентовали в своих коллекциях аналоги головного убора матросов – sailor hat. Найти интересный головной убор, который заменит вам панаму или бейсболку вы можете в Gunia Project, Marianna Senchina, Bevza, Ruslan Baginskiy.

Панама

Панама отлично подойдет для спортивных и кэжуальных образов. Комбинируйте ее с платьями, джинсовыми юбками и спортивными костюмами. Она также отлично подходит под базовое сочетание футболки и джинсов.

Бейсболка

Этот головной убор летом считается самым популярным. Выбирайте модели в классических цветах, которые сможете сочетать с разнообразными яркими нарядами.

Косынка

Платок на волосах помогает удержать волосы от чрезмерного ветра и одновременно служит интересной изюминкой в полноценном образе или просто в паре с купальником, как примерила ее шведка Эльза Госк.

Шляпа

Этот головной убор становится особенно актуальным в жаркое время года. Делайте ставку на соломенные шляпы, которые можно носить во время дневных и вечерних выходов вместе с платьем и одевать вместе с купальниками..