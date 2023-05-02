Головні убори – це стильне доповнення до наших образів, пише 24 канал. Такі головні убори, як кепка, панама чи капелюх завжди залишаються актуальними на теплу пору року, тож вам варто мати у своєму гардеробі хоча б одну-дві одиниці, які зможуть вдало доповнити ваші модні виходи.

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Fashion 24 зробив добірку головних уборів на літо, які будуть актуальними та популярними в цьому сезоні.

Sailor hat

Українські бренди презентували у своїх колекціях аналоги головного убора матросів - sailor hat. Знайти цікавий головний убір, який замінить вам панаму чи бейсболку виз можете у Gunia Project, Marianna Senchina, Bevza, Ruslan Baginskiy.

Панама

Панама чудово підійде для спортивних та кежуальних образів. Комбінуйте її з сукнями, джинсовими спідницями та спортивними костюмами. Вона також чудово підходить під базове поєднання футболки та джинсів.

Бейсболка

Цей головний убір влітку вважається найпопулярнішим. Обирайте моделі в класичних кольорах, які зможете поєднувати з різноманітним яскравим вбранням.

Косинка

Хустина на волоссі допомагає утримати волосся від надмірного вітру та водночас слугує цікавою родзинкою в повноцінному образі чи просто в парі з купальником, як приміряла її шведка Ельза Госк.

Капелюх

Цей головний убір стає особливо актуальним в спекотну пору року. Робіть ставку на солом’яні капелюхи, які можна носити під час денних та вечірніх виходів разом із сукнею та одягати разом із купальниками.