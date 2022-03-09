Сейчас все внимание стритстайл-фотографов особенно приковано к людям, демонстрирующим свою поддержку Украине. В большинстве своем инфлюэнсеры подбирают для себя образы, вещи которых состоят из синего и желтого цвета.

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В стилизованных аутфитах в цветах украинского флага появилось уже немало трендсеттеров, а Гофит Голан произвела большой фурор совместным выходом с подругами.

36-летняя актриса надела длинное платье с пайетками желтого цвета, а сверху накинула укороченный синий жакет. Ее look дополняли открытые туфли и голубая сумка.

На стритстайле Гофит Голан позировала со своими подругами – Патрицией Контрерас и Маей Малнар. Вместе они привлекли к себе огромное внимание печати и фотографов, продемонстрировав свою поддержку Украине.

Итого сильнее. Мы объединили усилия и использовали моду, чтобы придать символическое значение и вместе стоять за любовь и мир в мире,

– написала Малнар.

Кадры опубликовала на своей странице в инстаграмме Майя Малнар. Раньше модель уже выходила на показ в синем кожаном комбинезоне и желтом пальто.



Гофит Голан пришла с подругами на показ Elie Saab в сине-желтом образе



Гофит Голан пришла с подругами на показ Elie Saab в сине-желтом образе