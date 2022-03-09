Зараз вся увага стрітстайл-фотографів особливо прикута до людей, які демонструють свою підтримку Україні. Здебільшого інфлюенсери підбирають для себе образи, речі яких складаються з синього та жовтого кольору.

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У стилізованих аутфітах в кольорах українського прапора з’явилося вже чимало трендсеттерів, а Гофіт Голан справила неабиякий фурор спільним виходом з подругами.

36-річна акторка одягнула довгу сукню з паєтками жовтого кольору, а зверху накинула вкорочений синій жакет. Її look доповнювали відкриті туфлі та блакитна сумка.

На стрітстайлі Гофіт Голан позувала зі своїми подругами – Патріцією Контрерас та Маєю Малнар. Разом вони привернули до себе величезну увагу преси та фотографів, продемонструвавши свою підтримку Україні.

Разом сильніші. Ми об’єднали зусилля та використали моду, щоб надати символічне значення та разом стояти за любов та мир у світі,

– написала Малнар.

Кадри опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі Майя Малнар. Раніше модель вже виходила на показ у синьому шкіряному комбінезоні та жовтому пальто.



Гофіт Голан прийшла з подругами на показ Elie Saab в синьо-жовтому образі



Гофіт Голан прийшла з подругами на показ Elie Saab в синьо-жовтому образі



Гофіт Голан прийшла з подругами на показ Elie Saab в синьо-жовтому образі