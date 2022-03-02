Глубоко озабочены: бренд H&M приостановил продажи в России

Известный шведский бренд косметики и одежды H&M приостановил продажу в России. Как сообщают издания, представители обеспокоены ситуацией в Украине.

Знаменитый шведский бренд H&M со штаб-квартирой в Стокгольме сообщил об остановке продаж в России. Он выразил обеспокоенность из-за ситуации в Украине.

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H&M остановил продажи в России

Как сообщают представители бренда, они глубоко озабочены трагическими событиями в Украине. Также они посылают свою поддержку пострадавшим в войне людям.

H&M Group решила приостановить все продажи в России,

– говорится в сообщении.

Правда, о полном закрытии магазинов не сообщалось. Вероятно, магазин возобновит продажу через определенное время.

Шведская компания H&M – один из самых крупных брендов косметики и одежды. У компании есть более 6 тысяч магазинов в 64 странах мира. В России имеется около 150 магазинов бренда.

Ранее украинский Vogue из-за военной агрессии России призвал ввести эмбарго на экспорт товаров моды и роскоши в Россию. Крупнейшее издание обратилось к LVMH, Kering, Richemont, Prada Group, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Max Mara, Burberry, Valentino, Versace, Hugo Boss, Rolex, Swatch Group, Calzedonia, Puig, Shiseido.

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