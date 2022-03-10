О закрытии глянца Esquire сообщил главный редактор издания Сергей Минаев. Он также отметил, что апрельский номер станет последним глянцем в печатном варианте.

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Компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ.

"Это были замечательные пять с половиной лет. Я пришел в издание, что находилось в очень сложной ситуации и за эти годы, благодаря блестящей нашей редакции, мы сделали главный мужской журнал в России. Запустили замечательные диджитал-проекты, провели четыре фестиваля Esquire Weekend ", – отметил главный редактор.

Esquire – ежемесячный журнал, основанный в 1933 году в США. Первый номер издания в России вышел в апреле 2005 года.

Сейчас многие известные глянцы останавливают свою деятельность на территории РФ. Все это связано с нападением России на Украину. Уже 15-й день вражеские оккупанты бомбят жилые кварталы, больницы и даже роддом ы . От рук рашистов страдают ни в чем не повинные мирные люди. Такие кровавые действия не поддерживает весь цивилизованный мир, поэтому все компании отказываются работать со страной-оккупантом.