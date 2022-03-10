Про закриття глянцю Esquire повідомив головний редактор видання Сергій Мінаєв. Він також зазначив, що квітневий номер буде останнім глянцем у друкованому варіанті.

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Компанія Hearst прийняла рішення про відкликання ліцензії на видання журналу на території РФ.

"Це були чудові п'ять з половиною років. Я прийшов у видання, що знаходилося в дуже складній ситуації і за ці роки, завдяки блискучій нашій редакції ми зробили головний чоловічий журнал у Росії . Запустили чудові діджитал-проєкти, провели чотири фестивалі Esquire Weekend", – зазначив головний редактор.

Esquire – щомісячний журнал, заснований 1933 року у США. Перший номер видання у Росії вийшов у квітні 2005 року.

Зараз чимало відомих глянців зупиняють свою діяльність на території РФ. Все це пов’язано з нападом Росії на Україну. Вже 15-й день ворожі окупанти бомблять житлові квартали, лікарні та навіть пологові будинки. Від рук рашистів страждають ні в чому не винні мирні люди. Такі криваві дії не підтримує увесь цивілізований світ, тому всі компанії відмовляються працювати з країною-окупантом.



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