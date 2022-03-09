О прекращении деятельности в России модных глянцев сообщил генеральный директор Роджер Линч в письме для сотрудников по всему миру. По его словам, такое решение связано с войной в Украине и с новыми законами о цензуре в РФ.

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Conde Nast работал в России с 1998 года. В том же году вышел первый журнал Vogue Russia.

Сейчас сайты перестают обновляться, последние новости датируются 8 марта. Апрельские номера не выйдут, а когда будут следующие – неизвестно.

Мы поражены и испуганы трагическим гуманитарным кризисом в Украине. Для журналистов и редакций по всему миру очень важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь для нас невосприимчивы,

– говорится в заявлении.

Американский издательский дом Condé Nast отметил, что пожертвует Украину, а все средства направит в Международный комитет Красный Крест и Украинский чрезвычайный фонд.