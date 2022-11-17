Такие теплые и длинные пальто закрывают все тело и делает их незаменимым атрибутом осени. В 2022 году дизайнеры увеличили объемы.

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Бренды Max Mara и Ann Demeulemeester представили очень длинные пальто серого цвета, которые модели носили поверх классических костюмов или брюк с рубашками.



Стильные пальто на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные пальто на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Кроме базовых моделей, таких как черный или серый, в которых мы всегда выглядим изысканно, дизайнеры сделали ставку и на яркие цвета, представив длинное красное пальто.



Стильные пальто на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Длинные плащи, популярные в мужском гардеробе во второй половине XVII века, также находят новое олицетворение в сезоне осень-зима 2022/2023. Chanel представили клетчатые пальто из твида. Alberta Ferretti предложили монохромный наряд бежевого цвета с мехом и легким оттенком стиля семидесятых годов.



Стильные пальто на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные пальто на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные пальто на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Пальто размера XXL – это основа, которую можно легко заметить в уличном стиле. Такая верхняя одежда прекрасно сочетается с теплыми свитерами с горловиной, широкими брюками или нежным платьем.



Стильные пальто на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue